Presidente di azienda consortile incompatibile con incarichi politici negli enti soci: il parere ANAC

L’incarico di presidente del Consiglio di amministrazione di un’azienda speciale consortile che gestisce i servizi sociali e il welfare di 37 comuni del Nord Est risulta incompatibile con precedenti ruoli politici ricoperti negli stessi enti. Lo ha stabilito l’ANAC nel parere anticorruzione approvato il 15 aprile 2026 (fasc. 1462.2026), richiamando l’articolo 11, comma 3, lettera a) del d.lgs. 39/2013.

Secondo l’Autorità, l’incompatibilità deriva sia dalle ampie deleghe gestionali attribuite al presidente, sia dal fatto che la sua nomina, pur formalmente deliberata dall’assemblea consortile, si inserisce in un contesto in cui vi è una sostanziale coincidenza tra il territorio degli enti in cui il soggetto ha svolto attività politica e quello di operatività dell’azienda.

L’assemblea che nomina il CdA, composta dai sindaci dei comuni consorziati o da loro delegati, non è considerata un organo realmente terzo rispetto agli enti locali coinvolti, rafforzando così la sovrapposizione tra ruoli politici e funzione gestionale.

Il parere precisa inoltre che tali vincoli non si applicano ai semplici componenti del Consiglio di amministrazione privi di deleghe gestionali, per i quali non ricorrono le condizioni previste dalla normativa anticorruzione.

Il Parere dell’Autorità

Parere anticorruzione del 15 aprile 2026 – fasc.1462.2026.pdf0.23MB