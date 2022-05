PNRR, Franceschini: “Valorizzare paesaggio e architettura rurale”

Con Decreto ministeriale del 18 marzo, il MiC ha assegnato alle Regioni e alle Province autonome le risorse destinate al finanziamento di interventi di recupero di insediamenti tipici dell’architettura e del paesaggio rurale, conseguendo la relativa milestone del PNRR. Tutte le Regioni d’Italia hanno avviato i bandi per la selezione degli interventi di restauro e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale sulla base di un format di avviso predisposto dal MiC.

Entro il termine del 24 giugno, le Regioni e le Province Autonome trasmetteranno al Ministero della Cultura l’elenco definitivo delle domande ammesse al finanziamento, con 590 mln. di euro saranno 4000 i progetti che riceveranno un finanziamento in linea con gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale e degli elementi caratteristici dei paesaggi rurali. Mulini ad acqua o a vento, frantoi, caseifici, fienili, ricoveri, stalle, essiccatoi, forni, abbeveratoi, ponti, muretti a secco e simili che non sono stati alterati nell’impianto originario, nelle caratteristiche architettonico-costruttive e nei materiali tradizionali impiegati potranno tornare a nuova vita.

“Prosegue con puntualità il cronoprogramma del PNRR Cultura. Questi bandi, che coinvolgono tutte le regioni del Paese, consentono di sostenere progetti di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico rurale dando un fondamentale impulso all’economia, senza alterare la tutela del Paesaggio. I procedimenti avvengono nel rispetto dell’art.9 della Costituzione”. Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, commenta i provvedimenti adottati per il restauro e la valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale previsti dal PNRR.

La concessione del contributo sarà determinata da commissioni nominate dalle Regioni, in cui sarà presente un rappresentante designato dal Ministero. Il contributo è concesso, fino ad un massimo di 150.000 euro come forma di cofinanziamento per un’aliquota dell’80%; il contributo arriva al 100% se il bene è oggetto di dichiarazione di interesse culturale. Le misure del fondo disponibile variano a seconda della Regione, l’obiettivo è uguale per tutti: promuovere le aree interne e le zone rurali per tornare a crescere.