Perugia lancia il CrowdPlanning per contribuire allo sviluppo della città

Il Comune di Perugia ha avviato un’iniziativa innovativa: si tratta del CrowdPlanning, una modalità di sviluppo della città che permette ai cittadini di contribuire attivamente tramite una piattaforma digitale nata per raccogliere commenti e spunti dei cittadini sul PAESC, il Piano d’Azione per l’Energia Sostenibile e il Clima. La piattaforma, integrata in quella dedicata alla Smart City del Comune di Perugia, consente di inviare segnalazioni, consultare la mappa 3D della città ed esplorare e commentare i settori di azione prioritari del PAESC. Grazie ai feedback della comunità lasciati sulla piattaforma innovativa, l’amministrazione potrà prendere decisioni informate e condivise.

Un’iniziativa promossa dai sindaci di vari comuni europei, con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale e migliorare la sostenibilità climatica a livello locale. Questa prima configurazione dello strumento rappresenta una iniziativa pilota finalizzata a testarne l’usabilità, già attiva nella piattaforma Smart City del Comune di Perugia (smartcity.comune.perugia.it); nel CrowdPlanning i cittadini possono inviare segnalazioni e consultare la mappa 3D, ma anche esplorare, visualizzare e commentare i settori di azione prioritari del PAESC.

“Nell’ambito del percorso di sviluppo della piattaforma di smart city del comune, dichiara l’Assessore all’Innovazione tecnologica e transizione digitale, Andrea Stafisso, attiviamo il crowdplanning finalizzato a favorire la partecipazione dei cittadini alla realizzazione dei grandi progetti trasformativi della città. Come noto, l’Amministrazione mette al centro delle politiche un metodo basato sulla partecipazione dei cittadini agevolato attraverso il ricorso a canali digitali innovativi, per tale ragione siamo intervenuti per migliorare la piattaforma delle segnalazioni e realizzare la configurazione del CrowdPlanning”.

Il Comune ha avviato un processo di innovazione tecnologica migliorando l’interconnessione della città per rispondere meglio alle esigenze della comunità, in collaborazione con WiseTown, una divisione della software house Teamdev, è stata creata una piattaforma digitale che integra vari sistemi tecnologici e ottimizza la gestione dei dati provenienti da diverse fonti, come sensori IoT e open data. Il progetto consente di mettere a valore il Digital Twin, una simulazione 3D della città per monitorare vari aspetti del territorio, inoltre, il CrowdPlanning permette di partecipare al processo decisionale, offrendo all’amministrazione una maggiore trasparenza e informazioni per decisioni condivise e informate.

3 le sezioni principali in cui si articola: una dedicata alla visualizzazione dei progetti, con la possibilità di commentare e votare, una mappa interattiva che mostra la localizzazione dei progetti sul territorio e una sezione con categorie e filtri per facilitare la ricerca delle iniziative di interesse.

Infine sono state definite le linee guida di utilizzo della piattaforma per informare gli utenti sullo strumento, ogni progetto è accompagnato da una descrizione dettagliata, vari allegati e la possibilità di lasciare feedback. La piattaforma offre anche strumenti avanzati di gestione dei progetti, che consentono di monitorare l’avanzamento delle iniziative, suddividerle in fasi “in valutazione”, “in revisione” o “concluso” e raccogliere segnalazioni direttamente dai cittadini.

Fonte: comune di Perugia