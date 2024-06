QUESITO

In caso di finanziamento di Progressione Verticale con risorse derivanti dallo 0,55% del Monte Salari 2018, come comportarsi nelle annualità successive per finanziare l’assegno personale? Va ristanziato ogni anno il finanziamento a Bilancio?

RISPOSTA

L’art 13 del CCNL FUNZIONI LOCALI 2019-2021 del …

