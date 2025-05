“Papa Leone XIV un faro di pace e speranza per l’umanità”

I sindaci italiani si uniscono in un caloroso e sentito benvenuto a Sua Santità Papa Leone XIV. In questo momento di gioia per la Chiesa universale, esprimono con profonda speranza l’augurio che il Suo pontificato possa illuminare il cammino dell’umanità come un faro di pace e di rinnovata speranza. Che la Sua guida spirituale promuova con forza la comunione fraterna e un dialogo costruttivo tra tutti i popoli della Terra, superando divisioni e coltivando la comprensione reciproca. Il primo messaggio rivolto al mondo da Santo Padre Leone XIV ha toccato immediatamente i cuori, con un accorato invito alla pace, da Lui stesso descritta come “umile e disarmante”. Queste parole risuonano con particolare intensità in un’epoca segnata da conflitti e incertezze, offrendo una prospettiva di serenità e riconciliazione.

Fonte: ANCI