Online il bando per il finanziamento da parte dei comuni presenti nelle aree interne di borse di studio per “dottorati comunali” del 38° ciclo

Il bando è finalizzato alla selezione di proposte di “dottorati comunali” avanzate dalle aggregazioni di Comuni presenti in ognuna delle Aree Interne, individuate ai sensi della “Strategia Nazionale delle aree interne” (SNAI), coerentemente con le finalità del Decreto Ministeriale n. 725 del 22 giugno 2021 recante i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni tra i Comuni e le Università per l’utilizzo delle risorse nonché i contenuti scientifici e disciplinari dei “Dottorati comunali”.

Le domande di partecipazione con i relativi allegati dovranno essere trasmesse, dai Capofila delle aggregazioni, a partire dalle ore 10.00 del 01 luglio 2022 al seguente indirizzo PEC dottorati.comunali@pec.agenziacoesione.gov.it ed entro le ore 12.00 del 15 luglio 2022.

Le proposte progettuali devono:

a) riguardare aree disciplinari e tematiche coerenti con la “Strategia Nazionale delle aree interne”, con le finalità di garantire l’offerta e la piena accessibilità degli abitanti ai servizi essenziali, promuovere la ricchezza del territorio e delle comunità locali, valorizzare le risorse naturali e culturali, attraverso la creazione di nuovi circuiti occupazionali e contrastare lo spopolamento demografico e culturale;

b) avere un importo massimo pari ad € 25.000,00 per ciascun anno accademico per la borsa di studio, ed avere una durata complessivamente pari a quella del corso di dottorato;

c) prevedere l’attuazione dell’intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi dell’Università, fatti salvi i periodi di studio e ricerca eventualmente previsti dal piano di ricerca;

d) assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche per le attività di studio e ricerca;

e) favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà intellettuale;

f) favorire il coinvolgimento dei Comuni delle aree interne interessate nella definizione del percorso formativo anche nell’ambito di collaborazioni più ampie con le Università;

garantire il rispetto dei principi orizzontali (sostenibilità ambientale, sviluppo sostenibile, pari opportunità e non discriminazione, accessibilità per le persone disabili).

Per richieste di chiarimento è possibile scrivere a dottorati.comunali@agenziacoesione.gov.it entro e non oltre 7 giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle proposte progettuali.​

Le risposte ai quesiti più frequenti (FAQ) saranno pubblicate in questa pagina.

Consulta il Bando

Allegati:

– Allegato 1 – Elenco Aree interne beneficiarie del finanziamento (.xlsx)

– Allegato 2 – Fac-Simile di Accordo di collaborazione ai sensi dell’art 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 (.docx)

– Allegato 3 – Domanda di partecipazione (.docx)

– Allegato 4 – Obiettivi e risultati attesi del dottorato (.docx)

Fonte: Agenzia per la Coesione Territoriale