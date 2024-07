Oggi 16 luglio webinar Mappa Comuni digitali: obiettivi strategici e istruzioni per la compilazione

Appuntamento per martedì 16 luglio alle 11:00 con il webinar Anci e Dipartimento per la Trasformazione digitale “Mappa dei Comuni Digitali: obiettivi strategici e istruzioni per la compilazione” (ISCRIVITI QUI). L’Anci e il Dipartimento per la trasformazione digitale, nell’ambito del loro accordo istituzionale, realizzano un’indagine, unica a livello nazionale per portata e caratteristiche, sullo stato di digitalizzazione del territorio, consapevoli che per analizzare e implementare politiche informate sono ora più che mai necessari dati concreti e aggiornati. Partecipando alla rilevazione, il Comune avrà modo di accedere a una rappresentazione chiara del proprio percorso di digitalizzazione e confrontarsi con altre amministrazioni, potendo quindi implementare un’agenda digitale a partire da evidenze e dati. Nel corso del webinar, esperti di Anci e del Dipartimento illustreranno l’iniziativa, i motivi per cui è importante partecipare e come il Comune potrà compilare la survey, contribuendo a questa importante rilevazione.

Fonte: ANCI