Nuovo Piano asili nido, On line avviso pubblico MIM per aderire al finanziamento

E’ stato pubblicato sul sito del MIM l’Avviso Pubblico 15 maggio 2024 relativo al nuovo Piano asili nido (CLICCA QUI), in attuazione del decreto MIM 30 aprile 2024 per consentire la costruzione di nuovi asili nido ovvero riconversione di edifici pubblici non già destinati ad asili nido.

Possono partecipare all’Avviso, entro il 30 maggio 2024, ore 18,00 tutti i Comuni inseriti negli allegati 3 e 4 del suddetto decreto indipendentemente dal posizionamento sopra o sotto la linea rossa accedendo al link del portale del Ministero dell’istruzione e del merito dedicato al Piano nazionale di ripresa e resilienza, in base al calendario di apertura della piattaforma indicato nell’Avviso.

Potranno presentare una candidatura, dal 30 maggio al 7 giugno 2024 anche i comuni non inseriti negli allegati 3 e 4 attraverso la stessa piattaforma.

Se l’importo dei lavori è maggiore o uguale a euro 500.000,00 mila euro si potrà richiedere il supporto tecnico operativo di Invitalia per la centralizzazione delle procedure di appalto.

Giovedì 23 maggio sarà organizzato un webinar per illustrare i contenuti dell’Avviso e fornire eventuali chiarimenti.

Fonte: ANCI