Napoli, inaugurato Megaride: il sistema di supercalcolo dedicato alla cybersicurezza e alla ricerca

Inaugurato a Napoli Megaride, presso il polo di ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli Federico II: apre un link esterno a San Giovanni a Teduccio, il sistema di calcolo ad alte prestazioni Megaride, nato da un’iniziativa dell’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza (ACN) e del Ministero dell’Università e della Ricerca: apre un link esterno (MUR), con il supporto di ICSC – Centro Nazionale di Ricerca in HPC Big, Data and Quantum Computing e Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e Cineca, che ospita e gestisce il data center all’interno della propria sede di Napoli.

Obiettivo di Megaride è supportare e promuovere la ricerca scientifica, sia in ambito accademico che industriale, e la cybersicurezza del Paese attraverso lo sviluppo di soluzioni avanzate basate sull’Intelligenza Artificiale.

L’evento si è aperto con un simbolico taglio del nastro alla presenza del Ministro dell’Università e della Ricerca Annamaria Bernini, e del Direttore Generale della Direzione Generale Comunicazione, Reti, Contenuti e Tecnologie della Commissione Europea Roberto Viola, del Direttore Generale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale Bruno Frattasi e del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, con a seguire la proiezione di un videomessaggio del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Alfredo Mantovano.

Nel Comunicato stampa dell’Agenzia Nazionale per la Cybersicurezza maggiori dettagli sull’iniziativa.

Fonte: ACN