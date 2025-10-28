MLPS-ANCI: webinar sull’ autoimpiego giovanile per lanciare il Fondo nazionale

Lavoro 28 Ottobre 2025, di Redazione

L'evento ha illustrato strumenti e agevolazioni del Decreto Coesione per sostenere l'avvio di nuove imprese e attività professionali per gli under 35

Il 27 ottobre il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e l’Anci hanno organizzato un webinar dedicato alle agevolazioni per l’autoimpiego previste dal Decreto Coesione, rivolto ad amministratori locali, operatori del mercato del lavoro, giovani interessati e soggetti del Terzo settore. L’iniziativa è stata dedicata alla presentazione e all’illustrazione degli strumenti e delle opportunità del nuovo Fondo nazionale per l’autoimpiego, misura che si inserisce nell’ambito delle politiche attive per il lavoro e mira a rafforzare l’autoimpiego giovanile, incentivando la creazione di nuove imprese e attività professionali sul territorio.

Promuovere l’inclusione attiva e favorire l’accesso al lavoro dei giovani è l’obiettivo dell’intervento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che sostiene l’avvio di iniziative di lavoro autonomo, imprenditoriali e libero-professionali da parte di giovani under 35 in possesso di specifici requisiti.

L’iniziativa costituisce un momento di approfondimento del Dicastero, a favore dei rappresentanti degli enti locali sulle opportunità e sulla strumentazione destinata all’autoimpiego che sarà seguita da ulteriori momenti di confronto e di approfondimento tecnico. Il webinar ha illustrato l’esperienza di Comuni che attraverso sportelli dedicati presentano strumenti e politiche pubbliche complementari in materia di politiche attive per il lavoro.

Fonte: Ministero del Lavoro – ANCI

