MissioneItalia2022, Ripa di Meana: “Al fianco dei comuni per la transizione ecologica”

“Il GSE è il soggetto pubblico che in Italia promuove la transizione ecologica, supportando i Comuni attraverso l’assistenza tecnica e la consulenza sulla gestione degli incentivi alle fonti rinnovabili e all’efficienza energetica”. Lo ha sottolineato l’Amministratore Unico del GSE, Andrea Ripa di Meana, intervenuto all’evento Missione Italia promosso da ANCI. “Per perseguire questo obiettivo stiamo lavorando con ANCI per la definizione delle Linee guida sulle Comunità energetiche rinnovabili, affinché tutti i Comuni possano attivarsi, soprattutto ora che il PNRR ha messo a disposizione 2,2 miliardi di euro per la costituzione di CER nei Comuni sotto i 5.000 abitanti”, ha poi continuato. “Per far sì che i Comuni sfruttino tutte le opportunità in essere, negli ultimi 3 anni abbiamo formato 40mila tra funzionari comunali e tecnici che si occupano di riqualificazione energetica degli edifici pubblici. Soltanto nell’ultimo anno, attraverso i webinar, il GSE ne ha formati oltre 12mila”, ha poi concluso Ripa di Meana.