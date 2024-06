Ministero del lavoro e delle politiche sociali: Webinar sulle nuove Linee guida dei Patti per l’inclusione sociale (PaIS)

Il 20 giugno, alle 11.30, si svolgerà il webinar dedicato alle nuove Linee Guida per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale (PaIS) approvate con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 72 del 2 maggio 2024.

Il documento individua gli strumenti operativi per la valutazione multidimensionale dei bisogni dei beneficiari dell’ADI da parte dei servizi sociali dei Comuni, per la definizione dei PaIS e per l’attivazione dei sostegni previsti e rappresenta un aggiornamento alle caratteristiche della misura ADI della strumentazione per la definizione dei progetti personalizzati definita nell’ambito delle precedenti misure di contrasto alla povertà.

Il webinar, 7° del ciclo di incontri organizzati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in collaborazione con ANCI, con il supporto della Banca mondiale, è indirizzato a Comuni e ATS e agli operatori che si occupano della presa in carico e accompagnamento dei nuclei più fragili. Per partecipare, è necessario registrarsi qui. Per saperne di più, consulta la locandina.

Fonte: Ministero del lavoro e delle politiche sociali