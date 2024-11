Ministeriale G7, Pella: “Ruolo governi locali riconosciuto nelle discussioni del G7”

“In questi anni abbiamo osservato progressi significativi nel riconoscimento e nel coinvolgimento dei governi locali nelle discussioni del G7. Un plauso quindi alla presidenza italiana del G7 e al governo Meloni per aver voluto sottolineare il ruolo di città e Comuni, e darvi risalto tramite la nostra partecipazione e presenza ai lavori di questo prestigioso appuntamento.

“Una presenza che si è sostanziata in un coinvolgimento ampio nella discussione e nei lavori in plenaria, che promuove i Comuni quali primi motori nella risposta globale al cambiamento climatico, alla trasformazione economica e all’inclusione sociale nel contesto delle politiche urbane”. Così il presidente dell’Anci, Roberto Pella, in un passaggio del suo discorso al Ministeriale G7 che si conclude oggi a Roma.

“In una fase di crisi internazionali e conflitti come quella attuale – ha sottolineato Pella – attraversata da pesanti sconvolgimenti climatici, purtroppo sempre più frequenti, le città stanno rispondendo alle sfide geopolitiche e ambientali in maniera attiva, dimostrando, pur nelle difficoltà, una grande resilienza e forza innovatrice, in special modo nell’attuazione dei progetti tramite il Next Generation EU e i Fondi coesione. Il presidente del Consiglio Meloni, insieme ai ministri Fitto e Piantedosi, hanno infatti concretamente coinvolto, da subito e in tutte le fasi, il comparto dei comuni italiani, rendendoli diretti beneficiari delle risorse e attuatori dei progetti, prestando particolare attenzione alle misure rivolte alle aree interne e ai piccoli comuni.

“La diplomazia delle città è, in molti casi, lo strumento più efficace e costruttivo per la promozione della democrazia e il perseguimento della pace: per questa ragione continueremo a sviluppare il dialogo avviato e rafforzeremo sempre di più le reti territoriali a livello internazionale” ha detto il presidente Anci. “Siamo onorati e orgogliosi come sindaci di affiancare i partner del G7 nel conseguire l’obiettivo primario che ci sta a cuore: il benessere dei nostri cittadini e dei nostri territori” ha concluso Roberto Pella, ringraziando il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro per aver ricordato che “le città devono avere un ruolo primario come interlocutori dei Governi”.

Fonte: ANCI