Mic: valorizzare borghi e luoghi minori

Lo ha detto il Ministro della Cultura, Dario Franceschini, al MAXXI durante la presentazione di “Diamo luogo alla cultura”

“L’Italia è un grande museo diffuso, un museo a cielo aperto, abbiamo il dovere e l’opportunità di valorizzare il patrimonio artistico del nostro Paese e i luoghi minori, meno conosciuti, che possono diventare luoghi di crescita economica, di attrazione di turismo e di creazione di posti di lavoro. Lo ha detto il Ministro della Cultura Dario Franceschini al MAXXI alla presentazione di “Diamo luogo alla cultura” prima della premiazione dei vincitori dei bandi per la valorizzazione dei luoghi della cultura e delle dimore storiche del Lazio.

<span “,sans-serif;=”” “=”” style=’box-sizing: border-box’>“Da molti anni trovo nella Regione Lazio una grande determinazione negli investimenti in cultura. Un esempio di una strada che bisogna percorrere – ha proseguito Franceschini – con ancora maggiore convinzione. Il turismo è tornato ancora più imponente di quanto era prima del Covid. La distribuzione dei flussi turistici non è più un’occasione per distribuire crescita e ricchezza, – ha sottolineato il Ministro – ma anche per decongestionare e moltiplicare i luoghi attrattivi, investendo sul recupero e la riqualificazione dei borghi. Il bando della Regione Lazio, – ha spiegato Franceschini – va in questa direzione ed è in linea anche con quello che abbiamo fatto sul Pnrr, mettendo un miliardo per il recupero dei piccoli borghi. Se questa sfida funzionerà e porterà al ripopolamento dei borghi avremo un territorio infinito che torna a vivere”, ha concluso Dario Franceschini.

Fonte: Mic