MiC, Riforma dello spettacolo: nuovo welfare per artisti, tecnici e dei live club

I principali aspetti delle novità introdotte dal provvedimento in materia di cultura e intrattenimento approvato in questi giorni:

Riforma dello spettacolo

Delega al Governo per il coordinamento e il riordino delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti lo spettacolo e per l’adozione del Codice dello Spettacolo;

Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e introduzione dell’indennità di discontinuità

Delega al Governo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità, strutturale e permanente, per tutti i lavoratori discontinui del settore dello spettacolo.

Nuovi contratti ed equo compenso lavoratori autonomi

Delega al Governo in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo, nonché di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo;

Riconoscimento dei live club

Riconoscimento dei live club quali realtà che operano per la promozione e diffusione di produzioni musicali contemporanee, con disposizioni per il sostegno a queste attività;

Istituzione del registro nazionale dei lavoratori dello spettacolo

Viene istituito il Registro nazionale dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo, articolato in sezioni in base alle categorie professionali previste;

Riconoscimento e disciplina degli agenti per lo spettacolo

Viene riconosciuta e disciplinata la professione dell’agente e del rappresentante per lo spettacolo dal vivo;

Potenziamento dell’Osservatorio dello spettacolo

L’Osservatorio dello spettacolo sarà potenziato e si occuperà anche del coordinamento con le attività degli osservatori regionali, per favorire l’integrazione di studi, ricerche e iniziative scientifiche in tema di promozione dello spettacolo.

Nuovi criteri per il riparto FUS: premiati equilibrio di genere e giovani talenti

Introduzione di nuovi criteri nel riparto dei contributi FUS, riguardanti la promozione dell’equilibrio di genere e il riconoscimento di una premialità per l’impiego nelle rappresentazioni liriche di giovani talenti italiani.