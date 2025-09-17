MiC, al via candidature per Premio Nazionale Paesaggio 2026

Cultura 17 Settembre 2025, di redazione

Il progetto selezionato come vincitore sarà candidato a rappresentare l’Italia alla IX edizione del Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa

Articoli correlati
Cultura

MiC: ecco le finaliste della Capitale italiana dell’arte contemporanea 2027

Cultura

GENOVA: Staglieno Days, 12 percorsi storico-artistici alla scoperta del cimitero monumentale

Cultura

MiC: Tax credit librerie, domande solo online dalle ore 12 del 15 settembre 2025

Cultura

Masaf, MiC e ANCI per sostenere la candidatura della cucina italiana a Patrimonio UNESCO

Cultura

MiC: 17 settembre audizioni finaliste Capitale italiana del libro 2026

Il Ministero della Cultura comunica l’apertura delle selezioni per la partecipazione al Premio Nazionale del Paesaggio 2026, volto a valorizzare i progetti italiani più significativi nel campo della tutela, gestione, valorizzazione e rigenerazione del paesaggio. Il progetto selezionato come vincitore sarà candidato a rappresentare l’Italia alla IX edizione del Premio del Paesaggio del Consiglio d’Europa. 

Il Premio europeo, espressamente previsto nella Convenzione del paesaggio del Consiglio d’Europa, di cui quest’anno si celebra il 25 simo anniversario, viene assegnato con scadenza biennale, ed è un importante strumento di divulgazione e promozione di buone pratiche legate al Paesaggio. La partecipazione al Premio costituisce un importante appuntamento europeo, che ha visto i progetti candidati dall’Italia, nel corso delle passate edizioni, oggetto di riconoscimenti e menzioni speciali.

Informazioni dettagliate sulla procedura, il modulo di candidatura e le FAQ sono disponibili sul sito ufficiale: https://premiopaesaggio.cultura.gov.it/

Maggiori informazioni nella nota del MIC

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica