Livorno: un questionario per fotografare il commercio cittadino del post-Covid

Quali sono stati gli effetti della pandemia sul commercio locale? Come sta reagendo il settore alla fase post-Covid? Come sono cambiate le abitudini di acquisto e quali sono le esigenze dei consumatori? A queste domande tenterà di rispondere un’indagine promossa dalla Regione Toscana tramite l’Istituto di Programmazione Economica (IRPET), con questo studio sia il Comune per il quale il commercio rappresenta un settore economico importante, sia l’IRPET potranno rilevare eventuali problematiche e individuare le strategie per il rilancio del settore.

Il questionario messo a punto dalla Simurg Ricerche, si rivolge tanto ai commercianti quanto ai cittadini livornesi, anonimo e compilabile online, è disponibile al seguente link https://indagini.simurgricerche.it/index.php/112189?newtest=Y&lang=it.

Partecipare all’Indagine è semplice e richiederà pochi minuti, basta cliccare sul pulsante “avanti”, scegliere se rispondere come cittadino o commerciante e proseguire con le domande; a conclusione dell’Indagine verrà redatto un Report di ricerca disponibile sui siti istituzionali del Comune di Livorno e sul sito di IRPET.

Fonte: comune di Livorno