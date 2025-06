L’INPS potenzia i servizi al cittadino

L’INPS punta su un nuovo servizio digitale per semplificare il rapporto con i cittadini: dal 1° luglio l’Istituto lancia il servizio di videochiamata che intende consentire agli utenti di effettuare pratiche previdenziali, inoltrare richieste di disoccupazione o ottenere documenti per l’invalidità da remoto senza recarsi allo sportello. Gli appuntamenti tramite videochiamata dureranno 20 minuti eliminando attese e riducendo gli spostamenti.

L’iniziativa coinvolgerà inizialmente alcune sedi selezionate. Un passo avanti nel processo di digitalizzazione dell’INPS, con l’obiettivo di semplificare l’accesso ai servizi per i cittadini. Il nuovo servizio è stato concepito per rispondere alle esigenze degli utenti, consentendo di ottenere assistenza e risolvere pratiche da remoto, l’approccio innovativo mira anche a ridurre i tempi di attesa, decongestionare il traffico cittadino e contribuire a una mobilità urbana sostenibile.

Tra le principali innovazioni e vantaggi offerti si evidenziano:

comodità e accessibilità : gli utenti potranno collegarsi con un esperto INPS da qualsiasi luogo, utilizzando un dispositivo (computer, tablet, smartphone) dotato di connessione internet e videocamera, senza affrontare spostamenti;

: gli utenti potranno collegarsi con un esperto INPS da qualsiasi luogo, utilizzando un dispositivo (computer, tablet, smartphone) dotato di connessione internet e videocamera, senza affrontare spostamenti; durata predefinita dell’appuntamento : ogni videochiamata avrà una durata di 20 minuti, garantendo un’assistenza completa, qualora fosse necessario, il funzionario potrà proporre un prolungamento della sessione o un nuovo contatto concordato;

: ogni videochiamata avrà una durata di 20 minuti, garantendo un’assistenza completa, qualora fosse necessario, il funzionario potrà proporre un prolungamento della sessione o un nuovo contatto concordato; riduzione dei tempi di attesa : l’organizzazione del servizio è ottimizzata per assicurare la massima puntualità nel collegamento, eliminando tempi morti e attese;

: l’organizzazione del servizio è ottimizzata per assicurare la massima puntualità nel collegamento, eliminando tempi morti e attese; facilità d’uso : la piattaforma è progettata per essere intuitiva e di facile utilizzo, anche per chi ha meno familiarità con le tecnologie digitali;

: la piattaforma è progettata per essere intuitiva e di facile utilizzo, anche per chi ha meno familiarità con le tecnologie digitali; assistenza personalizzata : gli utenti potranno interloquire con un funzionario INPS specializzato nella materia di interesse, ricevendo risposte mirate alle proprie esigenze (pensioni, disoccupazione, invalidità civile);

: gli utenti potranno interloquire con un funzionario INPS specializzato nella materia di interesse, ricevendo risposte mirate alle proprie esigenze (pensioni, disoccupazione, invalidità civile); scambio documenti sicuro : durante la videochiamata sarà possibile inviare e ricevere documenti che verranno anche protocollati, garantendo la validità ufficiale delle comunicazioni;

: durante la videochiamata sarà possibile inviare e ricevere documenti che verranno anche protocollati, garantendo la validità ufficiale delle comunicazioni; chat live integrata : è disponibile una funzione di chat testuale per dialogare con il funzionario INPS anche in forma scritta;

: è disponibile una funzione di chat testuale per dialogare con il funzionario INPS anche in forma scritta; contributo alla sostenibilità ambientale: la riduzione degli spostamenti fisici contribuirà alla diminuzione delle emissioni di CO2.

La sperimentazione avrà inizio il 1° luglio 2025 e interesserà, in una prima fase, alcune sedi e sportelli, per conoscere le sedi coinvolte e i giorni dedicati al servizio di videochiamata è possibile consultare il file dedicato (pdf 33KB).

Gli utenti interessati a usufruire del nuovo servizio di videochiamata presso le sedi sperimentali dovranno fissare una prenotazione nel giorno della settimana dedicato a ciascuno sportello. La prenotazione può essere effettuata tramite:

il sito web INPS, con la funzione “Prenota un appuntamento”, presente nell’area MyINPS;

la funzione “Sportelli di sede” dell’app INPS Mobile;

il Contact Center multicanale (numero gratuito: 803164; da cellulare a pagamento: 06164164);

gli sportelli di prima accoglienza presso le sedi INPS.

In prossimità del giorno e dell’orario stabiliti, l’utente che ha prenotato la videochiamata troverà il link per avviarla tra le notifiche dell’area MyINPS.

Non è richiesta l’installazione di alcun software o app aggiuntiva, per una guida dettagliata e un video illustrativo, sono disponibili sul portale INPS, nelle pagine “Sportelli di sede” e “Contatti“, un tutorial in formato pdf e un video di presentazione.

Fonte: INPS