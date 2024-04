ConComunicato della Presidenza Consiglio dei Ministri-Dipartimento Transizione Digitale pubblicato in GU Serie Generale n. 89 del 16 aprile 2024 si da notizia che con decreto del Sottosegretario di Stato con delega all’innovazione tecnologica e alla transizione digitale del 28 marzo 2024, ammesso al visto dell’ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarita’ amministrativo-contabile n. 1286/2024, è stata emanata, previo parere favorevole della Banca d’Italia, la nuova versione delle «Linee guida per l’effettuazione dei pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi – versione 1.3 – febbraio 2024» che aggiornano il documento rispetto alle intervenute modifiche normative e all’evoluzione, anche dal punto di vista tecnologico, della Piattaforma pagoPA.

Le nuove Linee guida della Piattaforma pagoPA, corredate dalle specifiche attuative già pubblicate e disponibili sul sito della societa’ PagoPA S.p.a., sostituiscono la precedente versione (Versione 1.2 – febbraio 2018), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 152 del 3 luglio 2018.

Fonte: Gazzetta Ufficiale