Disponibili, nella circolare Inps del 31 gennaio 2024 n. 27 (file pdf), le istruzioni operative e contabili per l’applicazione dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri di 3 o più figli, con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, così come previsto dai commi da 180 a 182 dell’articolo 1 della Manovra di bilancio per il 2024 (Legge 30 dicembre 2023 n. 213).

Fonte: Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali