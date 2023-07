IT Wallet, in arrivo l’evoluzione dell’identità digitale

Le ultime novità vedono l’evoluzione degli attuali schemi di identità digitale, si tratta ormai di una questione di settimane e in Italia arriverà una rivoluzione per i servizi digitali pubblici che prende il nome di IT Wallet o portafoglio digitale italiano che il cittadino si troverà a disposizione per interagire con la Pubblica Amministrazione.

Questo cambio di paradigma è una razionalizzazione dei sistemi di identificazione pubblici, SPID e CIE in primis, ma anche una semplificazione dell’accesso ai vari servizi compresa la dematerializzazione di numerosi documenti fra cui la patente, la tessera sanitaria e la tessera elettorale.

Il cambiamento consisterà in una nuova app, un potenziamento dell’app IO, che porterà a includere tutte le informazioni del cittadino e a poter effettuare le operazioni di autenticazione che prima venivano rese disponibili tramite SPID, CIE e CNS.

La norma principale verrà emanata a breve per poi procedere con i decreti attuativi che porteranno all’uscita di una 1°versione beta dell’applicazione che seguirà un percorso di sviluppo operativo con un lancio effettivo entro il 30 giugno 2024.

Fonte: Dipartimento per la trasformazione digitale