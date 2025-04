Istat:  sono 2.776 istituzioni pubbliche attive

Pubblichiamo alcuni stralci della nota di presentazione del Censimento permanente delle Istituzioni pubbliche (edizione 2023) del Istituto Nazionale di Statistica.

Sono stati rilevati 12.776 istituzioni pubbliche attive, con quasi 104.000 sedi di lavoro dislocate sul territorio nazionale e all’estero, nelle quali prestano servizio 3.656.268 unità di personale, comprese le forze armate e di sicurezza e i dipendenti pubblici in servizio all’estero (presso ambasciate, consolati, istituti di cultura, etc.).

In relazione al tipo di contratto, il personale in servizio si articola in 3.441.200 dipendenti (pari al 94,1%), di cui 2.970.251 dipendenti a tempo indeterminato e 470.949 dipendenti a tempo determinato e in 215.068 non dipendenti (5,9%).

Con la presente raccolta di tavole statistiche, oltre ai dati di struttura e di evoluzione strutturale di unità istituzionali e unità locali, sono diffusi i risultati definitivi degli approfondimenti tematici relativi a: formazione delle risorse umane, organi istituzionali di vertice, gestione ecosostenibile e innovazione sociale delle istituzioni, e raccolta differenziata delle unità locali. Sono inoltre diffuse le informazioni di dettaglio su personale, distribuzione sul territorio nazionale e formazione delle forze armate, forze di polizia e capitanerie di porto.

In particolare, viene presentato un focus sulle attività di formazione organizzata o finanziata dalle istituzioni pubbliche per il proprio personale, con il dettaglio delle attività, delle ore erogate, dei partecipanti e delle aree tematiche oggetto delle attività formative, nonché le modalità di erogazione e di gestione della formazione. Inoltre sono rilasciate statistiche riguardanti la pianificazione e programmazione della formazione, le attività di valutazione della formazione erogata e le misure adottate per incentivare l’accesso a percorsi di istruzione e qualificazione del personale.

Un ulteriore approfondimento tematico riguarda la composizione di genere degli organi di vertice.

L’approfondimento sulla gestione ecosostenibile fornisce informazioni sull’orientamento alla sostenibilità ponendo l’attenzione sulle azioni positive e sulle pratiche sostenibili poste in essere a livello di istituzione nel complesso o dal punto di vista dell’attivazione del sistema di raccolta differenziata nelle relative unità locali. Tra le tematiche emergenti oggetto di diffusione la realizzazione di progetti/interventi di innovazione sociale e di iniziative di co-programmazione e/o co-progettazione con Enti del terzo settore.

Un ulteriore set di tavole approfondisce la consistenza a livello nazionale di forze armate, forze di polizia e capitanerie di porto, la loro distribuzione sul territorio nazionale come unità regionali e l’attività formativa dei dipendenti “in divisa”.

Con successivo rilascio verranno diffusi dall’Istat gli approfondimenti tematici riguardanti: gli altri organi di governo e di controllo, la gestione dei servizi di funzionamento e dei servizi finali delle istituzioni pubbliche, i compiti svolti dalle unità locali e i canali con l’utenza.

Periodo di riferimento: Anno 2022

Data pubblicazione: 18 Aprile 2025

Fonte: Istat