Istat, Registro Asia Istituzioni pubbliche anno 2022

L’istat diffonde i dati 2022 sulle unità istituzionali del settore pubblico derivanti dal Registro

Asia-Istituzioni Pubbliche, che viene aggiornato annualmente a partire dall’anno di riferimento 2018.

Una delle principali finalità del Registro è quella di costituire il frame di riferimento del Censimento delle

Istituzioni Pubbliche (IP), sebbene il suo campo di osservazione sia più ampio. Sono infatti incluse

società e quasi società appartenenti al settore delle Amministrazioni Pubbliche (Settore S13 definito

nel Sec2010) e altre unità istituzionali attive che vengono escluse dalla rilevazione censuaria perchè in

fase di liquidazione. Il Registro include tutte le unità attive, anche per un breve periodo, nell’anno di riferimento.

Nel corso dell’anno 2022 le istituzioni pubbliche attive sono 13.357 per un totale di 3.548.043 dipendenti in media annua. Le unità istituzionali che appartengono al settore delle Amministrazioni Pubbliche (Settore S.13) sono 10.478 e in esse si concentra il 98,3% di tutti i dipendenti. Le istituzioni pubbliche extra S.13 sono 2.879, si caratterizzano per una dimensione media piuttosto contenuta, pari a 20,6 dipendenti medi per istituzione, per un totale di 59.200 dipendenti in media annua.

Nella ripartizione in sottosettori, le 197 unità istituzionali appartenenti al sottosettore delle Amministrazioni Centrali (S.1311) occupano complessivamente 2.059.031 dipendenti in media annua. Al vertice assoluto per numero di dipendenti pubblici vi sono i 5 maggiori ministeri che ne sommano 1.847.134 in totale.

Le amministrazioni territoriali o locali dislocate sul territorio nazionale (sottosettore S.1313) sono invece 10.259 per un totale di 1.395.392 dipendenti. I 7.904 Comuni occupano poco meno di un dipendente pubblico su dieci (9,8%).

Nel terzo sottosettore (S.1314) sono stabilmente presenti 22 Enti Previdenziali, per un numero complessivo di 34.419 dipendenti in media annua.

Le istituzioni pubbliche di dimensioni più piccole (meno di 1.000 dipendenti) rappresentano il 97,6% delle unità e occupano il 13,1% dei dipendenti. Il 33,3% dei lavoratori dipendenti è occupato in enti con una dimensione compresa tra i 1.000 e i 25mila dipendenti, tra cui emergono le Aziende del servizio sanitario nazionale e alcuni Ministeri. Gli enti di grandi dimensioni (oltre 25mila dipendenti) occupano il 53,7% dei dipendenti totali, con una concentrazione nel Ministero dell’Istruzione e del Merito, a cui fa capo il personale di tutte le scuole statali che rappresenta circa un terzo dell’occupazione dipendente del settore pubblico, seguito da altri quattro Ministeri in cui è occupato il personale delle forze armate, dei vari corpi di polizia e del corpo dei vigili del fuoco.

Fonte: Istat