ISTAT: Censimento permanente delle istituzioni non profit del 2021

Solidarietà 19 Settembre 2025, di Redazione

I dati economici delle Istituzioni non profit verranno diffusi a livello nazionale e regionale

Articoli correlati
Solidarietà

I Sindaci per la Pace, il 26 settembre a Vicenza la mobilitazione per un futuro senza guerre

Solidarietà

Al via i bandi per il Servizio Civile Universale ambientale e agricolo

Solidarietà

Ok al riparto del fondo “Dopo di noi”

Solidarietà

Rinnovo Assegno di inclusione: istruzioni del Ministero del Lavoro per i servizi sociali

Solidarietà

Fondo per lavoratori socialmente utili. Annualità 2025

Diffusi i risultati definitivi del Censimento permanente delle Istituzioni non profit relativi alle dimensioni economiche, alle attività di raccolta fondi realizzate dalle istituzioni non profit ed ai contributi, donazioni o lasciti ricevuti.

In particolare, i dati resi disponibili, aggiornati al 31 dicembre 2021, riguardano:

  • le entrate e le uscite relative al 2021 e le relative voci di bilancio;
  • il tipo di attività economica svolta (market o non market);
  • la tipologia di finanziamento prevalente (pubblico o privato);
  • le attività di raccolta fondi realizzate e le modalità utilizzate;
  • le Istituzioni non profit che hanno ricevuto contributi, donazioni o lasciti e le tipologie di soggetti che li hanno erogati.

I dati sono diffusi a livello nazionale e regionale. Allegati:

https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/09/Indice-delle-tavole-statistiche-1.pdf

https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/09/Tavole-1.zip

https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/09/Nota-metodologica-1.pdf

https://www.istat.it/wp-content/uploads/2025/09/Glossario-1.pdf

Fonte: ISTAT

ANCITEL

Anci Digitale S.p.A.
Società in house dell’Associazione Nazionale Comuni Italiani e di ACI Informatica