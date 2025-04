Istat, aumentano le partecipate pubbliche ma si riducono quelle degli enti locali

Nel 2022 aumenta il numero delle imprese a partecipazione pubblica attive nei

settori dell’Industria e dei Servizi (+1,5%), mentre diminuisce del 5,3% il numero di

addetti (839.025). Si riducono del 4,7% le imprese partecipate da almeno

un’amministrazione pubblica regionale o locale. Questi i numeri principali del Report Istat: ‘LE PARTECIPATE PUBBLICHE IN ITALIA | ANNO 2022’.

Le imprese partecipate pubbliche sono individuate e classificate in base alla quota di partecipazione

pubblica posseduta (primo criterio) e alle diverse modalità di controllo della Pubblica Amministrazione

(secondo criterio). Nel 2022, in base al primo criterio, il 62,1% delle imprese attive è partecipato da

soggetti pubblici per una quota di partecipazione superiore al 50% (condizione che le definisce

“controllate”), con un peso in termini di addetti pari al 70,9%. Le imprese partecipate con quota inferiore

al 20%, sono il 23,4% in termini di unità e il 23,7% in termini di addetti; infine, il 14,5% è partecipato per

una quota di capitale compresa tra il 20% e il 50% (5,4% in termini di addetti). In base al secondo

criterio si distinguono le imprese:



· a partecipazione pubblica prossima, cioè partecipate direttamente da una Pubblica Amministrazione;

sono il 57,3% e impiegano 528.357 addetti, corrispondente al 63% degli addetti delle imprese

partecipate pubbliche attive;

· controllate da gruppi pubblici (cioè gruppi aventi come vertice una PA), il cui capitale è controllato

indirettamente tramite altre unità appartenenti al gruppo; sono il 24,2% delle imprese partecipate

pubbliche attive e rappresentano il 23,0% degli addetti;

· partecipate da controllate pubbliche. Si tratta di imprese partecipate da soggetti privati controllati a

loro volta da gruppi pubblici. Le imprese attive di questo tipo sono il 18,5% e assorbono il 14,0% degli

addetti totali delle partecipate attive.

Su 5.782 imprese attive partecipate, 3.558 (-4,7% rispetto al 2021) sono partecipate direttamente da

almeno un’amministrazione pubblica regionale o locale oppure sono appartenenti a gruppi che hanno

al proprio vertice un ente territoriale (partecipate locali). Esse impiegano 283.721 addetti corrispondenti

al 33,8% del totale di riferimento (Figura 2). Tra il 2012 e il 2022 si registra un trend decrescente delle

partecipate degli enti locali, da un punto di vista delle imprese -31,0%, mentre per gli addetti la flessione

è del 35,6%.

Il maggior numero di partecipate locali sono collocate nel settore Fornitura di acqua; rete fognarie,

attività di trattamento dei rifiuti e risanamento (con 532 imprese partecipate e 82.353 addetti). A seguire

il settore Attività professionali, scientifiche (518 con 9.017 addetti) e il Trasporto e magazzinaggio

(390 imprese partecipate e 81.394 addetti).

Rispetto al totale delle imprese partecipate, i settori in cui gli enti locali partecipano in misura più

rilevante sono la Sanità e l’assistenza sociale (89,9% delle partecipate, 97% di addetti) e l’Istruzione

(83,6% delle partecipate, 91,7% di addetti).

Pubblichiamo il Testo integrale e la nota metodologica del Report Istat “LE PARTECIPATE PUBBLICHE IN ITALIA | ANNO 2022” e le relative “Tavole”.

Periodo di riferimento: Anno 2022

Data pubblicazione: 23 Aprile 2025

Fonte: Istat