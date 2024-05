ISPRA: “Insieme per la Natura” è il tema della Giornata Europea dei Parchi 2024

I Parchi e le Aree protette costituiscono un patrimonio da vivere e tutelare, ogni anno il 24 maggio si festeggia la Giornata Europea dei Parchi e si rinnova l’iniziativa della Federazione Europea dei Parchi (EUROPARC) per ricordare il giorno in cui, nel 1909, venne istituito in Svezia il 1° parco nazionale in Europa. In Italia i primi Parchi furono creati nel 1922: il Gran Paradiso e il Parco d’Abruzzo, divenuto poi Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise. “Insieme per la Natura” è il tema scelto per la Giornata 2024 e rappresenta un invito ad operare e cooperare per la tutela della biodiversità, per il contrasto ai mutamenti climatici e per uno sviluppo sostenibile “dando vita alle scelte per il futuro” affinché diventino azioni concrete. La biodiversità è la ricchezza di vita sulla Terraed è fonte di beni, risorse e servizi indispensabili per la sopravvivenza dell’uomo, un termine che unisce 2 lingue: in greco infatti bios significa vita, mentre in latino diversitas significa diversità. Con questa parola indichiamola grande varietà di animali, piante, funghi e microorganismi che costituiscono il nostro Pianeta e le relazioniche li legano. Una varietà riferita non solo alla forma e alla struttura degli esseri viventi, ma che include anche la diversità in termini di differenza genetica tra individui, l’abbondanza, la distribuzione e le interazioni tra le diverse componenti degli ecosistemi.

La Banca Dati Indicatori Ambientali evidenzia che in Italia, ad oggi, sono state istituite 843 Aree protette terrestri (e terrestri con parte a mare) per una superficie protetta di oltre 3 mln. di ettari, pari al 10,5% della superficie terrestre nazionale. Analizzando la serie storica (1922-2019) è possibile apprezzare, a partire metà anni ’70, andamenti positivi in termini di aumento nel numero e nella superficie delle aree naturali protette terrestri, mentre dagli anni 2008-2009 si assiste a una certa stabilizzazione dei trend di crescita. La Rete Natura 2000 è costituita in Italia da 2.639 siti, per una superficie al netto delle sovrapposizioni, di 5.844.915 ettari, pari al 19% del territorio nazionale e una superficie a mare di 2.071.689 ettari pari al 13% delle acque (dati dicembre 2022). Sono state designate complessivamente 639 ZPS e 2.360 SIC-ZSC (di cui 360 di tipo C, ovvero SIC-ZSC coincidenti con ZPS). Per INFO: EcoAtlante Rete Natura 2000 e Aree naturali protette.

Fonte: ISPRA