inPA: pubblicato il Decreto del Ministro per la PA sulle caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale unico del reclutamento

Sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica disponibile il decreto del 3 novembre 2023 del Ministro della Pubblica Amministrazione sulle caratteristiche e le modalità di funzionamento del Portale unico del reclutamento, adottato in attuazione dell’articolo 35-ter, comma 2, del decreto legislative 30 marzo 2001, n. 165, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali e dell’intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislative 28 agosto 1997, n. 281, che si applica alle amministrazioni pubbliche centrali di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislative 30 marzo 2001, n. 165 e alle autorità amministrative indipendenti, nonche alle regioni e agli enti locali.

Le suddette amministrazioni utilizzano il Portale unico del reclutamento per la pubblicazione e la gestione dei bandi di concorso, degli avvisi di mobilita e degli avvisi di selezione di professionisti ed esperti di cui all’articolo 1, comma 5, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 e per le ulteriori finalita individuate dalla disciplina vigente.

Le funzioni disponibili sul Portale unico del reclutamento per le Amministrazioni coprono l’intera gestione del processo di reclutamento, in tutte le fasi esemplificate all’art. 2 comma 2 del provvedimento.

Fonte: PCM-Dipartimento per la Funzione Pubblica