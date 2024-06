Infrastrutture, caricamento dati censimento ponti e viadotti su AINOP

Si ricorda che l’alimentazione di AINOP – Archivio Informatico Nazionale delle Opere Pubbliche è a carico dell’Ente gestore (pubblico o privato), secondo le modalità stabilite dal D.M. 430/2019.

E’ infatti previsto che le Regioni, gli enti locali, Anas e i Concessionari (soggetti tenuti ad alimentare il sistema informativo di cui trattasi ai sensi dell’art. 13, comma 4 del D.L. 28/09/2018 n. 109) devono trasmettere all’AINOP i dati per la redazione delle schede identificative di ogni singola opera e ottenere per ognuna, il codice IOP (Identificativo opera pubblica), che costituisce una sorta di codice identificativo dell’Opera.

In relazione all’adempimento relativo al censimento di ponti e viadotti, ai sensi delle linee guida di cui al DM n. 204 del 2022 (vedi nota ANCI) – a seguito di una riunione del tavolo tecnico con ANSFISA – è stata segnalata la necessità di caricamento sul succitato portale AINOP.

Per ogni ponte, sulla base dei dati forniti dal proprietario/gestore, AINOP genera un codice identificativo dell’opera (IOP), che contraddistingue e identifica in maniera univoca l’opera medesima.

Per poter iniziare ad utilizzare il portale AINOP è necessario procedere alla profilazione degli utenti (U2-responsabile, U3-operatore), secondo i seguenti passaggi operativi, di seguito sintetizzati:

Richiesta di accreditamento (ove non già eseguita): Le operazioni da effettuare ai fini del deposito richiedono l’accesso al sistema AINOP attraverso le utenze configurate dal responsabile AINOP. Qualora tale ruolo non sia ancora profilato, il responsabile della struttura dovrà inviare una richiesta alla casella di posta elettronica certificata ainop@pec.mit.gov.it con informazioni relative a nominativo del responsabile AINOP designato; codice fiscale e indirizzo mail del soggetto designato; codice fiscale e PEC della struttura; tipologie di infrastrutture e di opere per le quali si richiede l’accreditamento. Abilitazione operatori autorizzati al censimento: A seguito dell’accreditamento il responsabile AINOP dovrà effettuare, mediante le apposite funzionalità del sistema, la profilazione del/degli operatore/i AINOP designati per il conferimento dei dati di competenza. Completamento sezioni tematiche: A seguito del censimento delle anagrafiche si dovranno caricare i dati e la documentazione riguardante gli altri aspetti dell’opera (tecnici, economico-finanziari, ispezioni, ecc.)

Per ogni Opera da censire nel Sistema AINOP, devono essere indicate le informazioni di Anagrafica di Base e le informazioni di Anagrafica Specifica secondo tre passaggi:

1-Insermento dei dati di Anagrafica Base

2-Ottenimento del codice IOP assegnato direttamente da AINOP

3-Inserimento dei dati di Anagrafica Specifica

Per completare il processo di deposito, attraverso la sezione 4 si dovrà generare l’apposta ricevuta che sarà successivamente trasmessa da AINOP alla casella di posta elettronica certificata del soggetto conferente.

Nell’area riservata di AINOP è disponibile il manuale operativo con la descrizione dettagliata delle operazioni di deposito.

Per informazioni e supporto operativo è necessario contattare il seguente indirizzo di posta elettronica: monitoraggio.infrastrutture@mit.gov.it

Fonte: ANCI