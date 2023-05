Il Ministro per la PA, SNA e Conferenza delle Regioni e delle Province autonome insieme per valorizzare la formazione nella PA

Modernizzare la Pubblica Amministrazione, investendo sulla formazione e sullo sviluppo delle competenze del personale, per offrire a cittadini e imprese servizi sempre più efficienti. È questo l’obiettivo dell’Accordo interistituzionale siglato dal Ministro per la Pubblica Amministrazione, Paolo Zangrillo, con la Presidente della Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA), Paola Severino, e il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga.

Della durata triennale, il protocollo si inserisce nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che prevede il rafforzamento della capacità amministrativa a livello centrale e locale, nonché il rafforzamento dei processi di selezione, formazione e promozione dei dipendenti pubblici.

L’Accordo ha per oggetto, in particolare, “la promozione di collaborazioni volte all’istituzione di Poli formativi territoriali” e “lo sviluppo di temi formativi specifici” attraverso il dialogo tra istituzioni, università e imprese. Sono due i temi di rilievo regionale che le parti hanno concordato per l’avvio, nel 2023, delle iniziative formative: i processi di attuazione e sviluppo del diritto europeo, nell’ambito dei principi e degli strumenti previsti dalla legge 234/2012, e i contratti pubblici con le novità del nuovo codice dei contratti.

Istituita anche una Cabina di Regia con il compito di elaborare il programma delle attività, coordinare i relativi progetti e definire le iniziative formative annuali. Dell’organismo fanno parte il Capo Dipartimento della Funzione Pubblica, il Segretario Generale della SNA e il Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.

Fonte: Ministero per la Pubblica Amministrazione