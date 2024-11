Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali protagonista all’Assemblea ANCI 2024

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali parteciperà all’ Assemblea Nazionale ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), un appuntamento di particolare interesse che si terrà dal 20 al 22 novembre, al Lingotto di Torino e che sarà inaugurata dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Insieme a INPS, INAIL, INL, Sviluppo Lavoro Italia e COVIP il Ministero sarà presente con uno stand condiviso dove i partecipanti potranno ottenere informazioni sulle principali attività e servizi offerti da Enti e Agenzie, nonché sulle iniziative in corso rivolte a Enti locali e cittadini.

Il personale dell’Amministrazione, insieme a quello degli altri enti partecipanti, sarà a disposizione per fornire approfondimenti relativamente alle politiche attive del lavoro, sostegno all’occupazione, formazione e orientamento, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2 gli eventi organizzati dal Ministero per giovedì 21 novembre: si parte alle ore 9:30 con un incontro tematico dal titolo “Il fascicolo sociale e lavorativo del cittadino: digitalizzazione e gestione integrata delle informazioni per una maggiore efficienza e qualità dei servizi sociali e lavorativi” che si propone di illustrare l’innovativo progetto del Fascicolo Sociale e Lavorativo del cittadino e a cui parteciperanno Maria Condemi (Direttore Generale innovazione tecnologica, risorse strumentali e comunicazione del MLPS); Stefano Ricci (Dirigente – Direzione Generale per la lotta alla povertà e la programmazione sociale del MLPS).

A seguire, alle ore 11:00, un secondo appuntamento promosso da Ministero del Lavoro, INAPP e Sviluppo Lavoro Italia dal titolo “Aree interne e lavoro: politiche e servizi” che vedrà le conclusioni di Massimo Temussi, Direttore Generale delle Politiche attive del lavoro presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Questi momenti di approfondimento rappresenteranno un’interessante possibilità per il pubblico di ascoltare e confrontarsi direttamente con esperti e responsabili delle politiche sociali e del lavoro.

Tutte le informazioni sull’evento e le iniziative in programma sono reperibili sul sito ufficiale dell’evento.

Fonte: Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali