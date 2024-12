Il Dipartimento della Funzione Pubblica autorizza 19.615 assunzioni, 16.663 per il comparto sicurezza

Con una nota pubblicata sul proprio sito istituzionale il Dipartimento della Funzione Pubblica annuncia il via libera al reclutamento e all’assunzione a tempo indeterminato, in favore di varie amministrazioni pubbliche, per 19.615 unità di personale. Il ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo ha infatti firmato i dpcm (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri) che autorizzano le procedure di reclutamento, ora inviati al Mef per il concerto del ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti.

Sono 16.663 le assunzioni a tempo indeterminato, 2.090 delle quali straordinarie, in favore dell’Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia Penitenziaria, della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Nel dettaglio, il dpcm di autorizzazione prevede: 4.801 unità di personale per l’Arma dei carabinieri; 2.961 unità per la Guardia di finanza; 2.326 per la Polizia penitenziaria; 5.096 per la Polizia di Stato, 1.000 delle quali già autorizzate con il dpcm del 19 giugno 2024; 1.404 per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Le altre 2.952 assunzioni autorizzate riguardano 19 amministrazioni, tra cui la Presidenza del Consiglio dei ministri (121), il Ministero della Cultura (800) e della Giustizia (110) e l’Inps (1.432). Firmata anche l’autorizzazione a bandire concorsi pubblici per 53 unità al Ministero degli Esteri, di cui 35 segretari di legazione e 18 elevate professionalità.

I dpcm saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale una volta registrati da parte della Corte dei conti. Per ciascuna amministrazione, il testo specifica i dettagli dei quantitativi di personale da assumere, le qualifiche, nonché gli oneri annui e a regime.

Fonte: Dipartimento della Funzione Pubblica