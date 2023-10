Il CSIRT Italia si unisce alla comunità mondiale dei cyberdefender

Il Computer Security Incident Response Team, CSIRT Italia, al termine di un processo di accreditamento ed audit, è diventato ufficialmente membro del FIRST (Forum of Incident Response and Security Teams), la più importante comunità mondiale di “incident responders”, cioè gli specialisti che intervengono a rispristinare reti sistemi e servizi informatici impattati da un attacco informatico.

Il CSIRT Italia è l’organo dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale che si occupa di monitoraggio preventivo e risposta agli incidenti informatici e questa nuova affiliazione consentirà al nostro Paese di contribuire sempre meglio alla resilienza complessiva dell’ecosistema cibernetico nazionale.

Da quando è stato costituito, il CSIRT Italia è già intervenuto nella valutazione di oltre mille eventi cibernetici che hanno riguardato strutture nazionali ed ha contribuito al ripristino delle attività di ospedali, aziende, ministeri e trasporti colpiti da incidenti informatici, anche attraverso attività di supporto diretto in loco.

Negli ultimi 20 mesi l’articolazione operativa dell’Agenzia ha trattato, tra gli altri, oltre 40 eventi cyber a danno di strutture sanitarie contribuendo a garantirne la continuità di servizio, in particolare in presenza di attacchi ransomware. Nei casi più gravi, il supporto fornito dallo CSIRT Italia è stato risolutivo per il riavvio in sicurezza dei più importanti servizi sanitari impattati quali il Pronto Soccorso, i laboratori di analisi o i reparti di radiologia, solo per citarne alcuni.

L’affiliazione al FIRST, la principale organizzazione mondiale di risposta agli incidenti, è quindi un ulteriore riconoscimento di questo lavoro e della capacità dell’Agenzia di contribuire in questo modo alla resilienza del panorama cibernetico nazionale e internazionale. FIRST, infatti, riunisce una varietà di team di risposta agli incidenti di sicurezza informatica provenienti da organizzazioni governative, private, commerciali e educative, e mira proprio a favorire la cooperazione e il coordinamento nella prevenzione e reazione agli incidenti.

In definitiva l’adesione al FIRST permetterà al CSIRT Italia di conseguire e gestire un livello sempre più efficace di cooperazione internazionale, aumentando lo standard generale di sicurezza, tanto in termini di risposta agli incidenti, quanto di condivisone di informazioni relative a minacce emergenti.

D’ora in avanti quindi il CSIRT Italiapotrà contribuire con la propria esperienza ad aiutare la comunità internazionale a rispondere in modo più efficace agli incidenti di sicurezza, insieme a una comunità di centinaia di membri.

Fonte: Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale