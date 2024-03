Il 19 marzo a Rocca San Giovanni (CH) il laboratorio del progetto PICCOLI. Iscriviti

Il confronto e il dialogo tra i Comuni che fanno parte del progetto Piccoli e la condivisione delle azioni messe in campo e degli obiettivi raggiunti sarà il focus al centro del laboratorio che si terrà il 19 marzo a Rocca San Giovanni (Chieti) dalle ore 10 alle 18. L’appuntamento sarà riservato ai piccoli Comuni di Abruzzo, Basilicata, Puglia e Molise (qui per iscriversi).

I lavori, nello specifico, si articoleranno in una tavola mattutina dedicata ai Comuni del progetto “Piccoli” e una sessione plenaria pomeridiana rivolta a tutti i Comuni interessati. Le conclusioni saranno affidate al presidente di Anci, Antonio Decaro.

“Piccoli” è un progetto promosso dal Dipartimento della Funzione pubblica nell’ambito del Programma operativo complementare al PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 ed attuato da Anci quale centro di competenza nazionale per il rafforzamento della capacità amministrativa dei piccoli Comuni.

Fonte: ANCI