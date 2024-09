Giornate polizia locale, il 19 settembre Sessione Anci su Contrassegno unificato disabili europeo

Il Contrassegno unificato disabili europeo sarà l’argomento della sessione che si svolgerà giovedì 19 settembre alle ore 10.00 a Riccione, presso la Sala Ginevra del Palazzo dei Congressi che anche quest’anno ospiterà il tradizionale appuntamento delle Giornate della Polizia locale organizzate da Maggioli Editore e patrocinate da Anci.

Con il Decreto Ministeriale del 5 luglio 2021 è stata istituita la banca dati unica per coordinare la mobilità estesa delle persone con disabilità: quello di giovedì prossimo sarà un appuntamento utile per fare il punto della situazione su questa nuova opportunità e le criticità operative emerse.

Intervengono: il Ministero per le disabilità con Diego Borella – Coordinatore della segreteria tecnica per le politiche in materia di disabilità, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con Marco Gallo – Direzione Generale per la Motorizzazione, Div. 7 – Centro elaborazione dati motorizzazione, Anci Digitale con l’Amministratore Franco Minucci. Non mancheranno le esperienze dei territori con gli interventi di Marco Agostini, Comandante della Polizia Locale di Venezia e Saverio Petroni, Comandante della Polizia Locale di Monopoli.

Modera Antonio Ragonesi, Responsabile Area Sicurezza e legalità, Pari Opportunità e Servizio civile, Protezione Civile e Cura del territorio, Relazioni internazionali e Politiche europee Anci.

Il programma è disponibile CLICCANDO QUI

Fonte: ANCI