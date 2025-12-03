Gioia del Colle combatte il Digital Divide: al via il Punto di Facilitazione Digitale per gli over 60

Il Comune di Gioia del Colle ha inaugurato un Punto di Facilitazione Digitale mirato a supportare la popolazione, con particolare attenzione ai cittadini over 60, nell’uso delle nuove tecnologie.

Il presidio è attivo presso il Centro Aperto Polivalente per Anziani (via Aldo Moro, 56) ed è gestito dalla Cooperativa Sociale Gea, su iniziativa del Comitato di Quartiere “Rinascita”.

L’obiettivo del servizio è favorire l’inclusione digitale e il pieno esercizio dei diritti di cittadinanza digitale, assistendo gli utenti nelle competenze di base e nell’accesso ai principali servizi pubblici online. Tra le pratiche supportate:

identità digitale: assistenza per l’ottenimento di SPID e CIEID (Carta d’Identità Elettronica).

assistenza per l’ottenimento di e (Carta d’Identità Elettronica). servizi pubblici: supporto per l’utilizzo della piattaforma PagoPA e dei servizi online erogati dall’Ente comunale.

Il servizio è gratuito per i residenti ed è offerto ogni lunedì, dalle ore 18:30 alle ore 20:00.

Fonte: comune di Gioia del Colle