Funzione Pubblica: monitoraggio della Riforma della PA

Il Dipartimento della Funzione pubblica, con una nota pubblicata sul proprio sito istituzionale, rende noti i primi dati dell’attività di monitoraggio dello stato di attuazione della Riforma della PA con il contributo degli enti e delle amministrazioni che hanno aderito alle iniziative avviate nell’ambito della Sub-riforma 2.3.1 “Riforma del mercato del lavoro della PA” e del Sub-investimento 2.3.2 “Sviluppo delle capacità nella pianificazione, organizzazione e formazione strategica della forza lavoro” del PNRR.

Le iniziative messe in campo – si legge nella nota – intendono fornire strumenti concreti, di carattere metodologico e tecnologico, grazie ai quali favorire il superamento del modello “tradizionale” di gestione delle risorse umane nella PA, basato su una gestione giuridico-contrattuale/amministrativa. La nuova metodologia, infatti, si fonda su un approccio strategico che punta al riconoscimento e alla valorizzazione delle competenze del personale per il conseguimento degli obiettivi di valore pubblico.

Il sistema di monitoraggio messo a punto dal Dipartimento della Funzione pubblica, con il contributo di Formez PA ed Invitalia in qualità di soggetti attuatori, intercetterà oltre 300 amministrazioni dei vari comparti del settore pubblico. Il Report sarà strutturato per indicatori chiave (KPI) declinati su sei dimensioni rilevanti per la gestione strategica delle risorse umane relativa all’adozione di un sistema professionale basato sulle competenze. Tale sistema intende fornire dati e informazioni utili attraverso cui verificare l’impatto delle azioni intraprese e meglio indirizzare lo sviluppo delle iniziative in relazione agli obiettivi da raggiungere. I dati raccolti contribuiranno alla valorizzazione, per il periodo di riferimento, dei 40 indicatori chiave di monitoraggio che saranno illustrati all’interno del III Report KPI 1 entro il 30 giugno.

I dati permetteranno un’analisi aggiornata sull’impatto delle azioni di riforma e sulle strategie adottate per il rafforzamento della funzione di gestione delle risorse umane in ambito pubblico.

I primi due report semestrali di monitoraggio, pubblicati nel 2024 (rispettivamente a giugno e dicembre) sono disponibili alla milestone M1C1-59 bis al seguente link:

https://www.funzionepubblica.gov.it/it/il-dipartimento/area-di-interesse/attuazione-delle-misure-pnrr/milestone-e-target/

1 La pubblicazione del Report è prevista dai monitoring steps dalla milestone M1C1-59 bis.

Fonte: Dipartimento per la Funzione Pubblica