Forum PA 2023: dal 16 al 18 maggio, 100 appuntamenti per costruire la PA del futuro

Torna l’evento di FPA dedicata alle sfide legate all’attuazione del PNRR e della programmazione europea, mettendo al centro le persone, tra gli ospiti confermati i Ministri Paolo Zangrillo, Daniela Santanchè, Gilberto Pichetto Fratin, Adolfo Urso, i Sottosegretari Alessio Butti e Alberto Barachini. Concorsi, assunzioni, great resignation, competenze, attrazione e valorizzazione dei talenti i temi del dibattito sul come creare una PA innovativa, sostenibile, in grado di accompagnare i processi di trasformazione del paese.

Cosa è stato fatto e cosa dobbiamo fare, quindi, per “ripartire dalle persone”? E’ il fil rouge di FORUM PA 2023, l’evento organizzato da FPA, società del Gruppo DIGITAL360, che torna in presenza dal 16 al 18 maggio, presso il Palazzo dei Congressi di Roma. La manifestazione si aprirà con l’evento “Open Day PA apriamo le amministrazioni ai nuovi talenti”, al quale parteciperà il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, un appuntamento dedicato ai giovani e alla capacità delle amministrazioni di attrarli e valorizzarne il merito.

“La sfida del ricambio generazionale nella PA sarà vinta se emergerà una capacità delle amministrazioni di attirare giovani talenti e selezionarli con cura rispetto alle esigenze di ogni organizzazione, di accoglierli e di valorizzarne il merito, dichiara Carlo Mochi Sismondi, Presidente di FPA, con questo tema si aprirà la mattina inaugurale del FORUM PA 2023, che non sarà un convegno, ma un flusso di testimonianze e interventi dove giovani, lavoratori esperti e vertici politici e amministrativi, ma anche aziende virtuose, non saranno solo spettatori, ma protagonisti, chiamati a interagire e a esprimere il loro giudizio, nell’ottica di un confronto volto al miglioramento dei servizi verso cittadini ed imprese”.

Nei 3 giorni di manifestazione sono in programma 100 appuntamenti: dagli Scenari sulle grandi missioni-paese alle Conversazioni con rappresentanti del governo e vertici di grandi aziende ICT; tra gli ospiti oltre al Ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, ci sono Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Daniela Santanchè, Ministro del Turismo, Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Alessio Butti, Sottosegretario di Stato all’innovazione tecnologica, Alberto Barachini, Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e l’editoria.

“Il confronto su quale ruolo assegnare alle persone, quali investimenti sono necessari e sul cambio di paradigma è fondamentare per delineare la PA del futuro, afferma Gianni Dominici, Direttore Generale di FPA. La nuova PA deve basarsi su un mix tra l’innovazione portata dai giovani, e il sapere dei 3 mln. di dipendenti presenti è il valore di queste diverse generazioni e il loro empowerment, la chiave per guidare le trasformazioni organizzative, tecnologiche e culturali che interessano oggi le nostre amministrazioni”. I singoli appuntamenti si possono ricondurre all’interno di 3 percorsi che richiamano le trasformazioni che interessano oggi la PA italiana: la trasformazione organizzativa, digitale ed energetica/ecologica e su questi temi FORUM PA vuole connettere tutti i soggetti impegnati nell’attuazione del PNRR favorendo il dialogo tra enti centrali e grandi aziende che investono in Italia. Non mancheranno come in ogni edizione i Premi, dedicati alle amministrazioni e alle persone che ogni giorno lavorano per tracciare il percorso di innovazione della nostra PA: il Premio “PA sostenibile 2023” di FPA e ASviS, e “Rompiamo gli Schemi” dedicato agli innovatori del mondo pubblico e privato.

Fonte: Forum PA