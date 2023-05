Forum PA 2023: dal 16 al 18 maggio, 100 appuntamenti per costruire la PA del futuro

Concorsi, assunzioni, great resignation, competenze, valorizzazione dei talenti sono i temi centrali del dibattito su come creare una PA innovativa, sostenibile, in grado di accompagnare i processi di trasformazione del paese.Cosa è stato fatto e cosa dobbiamo fare per “ripartire dalle persone”? è questo il fil rouge di FORUM PA 2023, l’evento organizzato da FPA, società del Gruppo DIGITAL360, che torna in presenza dal 16 al 18 maggio, presso il Palazzo dei Congressi di Roma.

La manifestazione si aprirà con l’evento “Open Day PA apriamo le amministrazioni ai nuovi talenti”: un appuntamento dedicato ai giovani e alla capacità delle amministrazioni di attrarli e valorizzarne il merito, che vedrà anche la presentazione della Ricerca di FPA sul lavoro pubblico.

Nei 3 giorni di manifestazione in programma oltre 100 appuntamenti: dagli Scenari sulle grandi missioni-paese alle Conversazioni con rappresentanti del governo e vertici di grandi aziende ICT, dai Talk e Rubriche PA ai Tavoli di lavoro con le community degli innovatori, dalle Academy di formazione gratuita ai Seminari realizzati dai partner pubblici e privati.

Tra gli ospiti, interverranno il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, il Ministro per le riforme istituzionali e la Semplificazione Normativa Maria Elisabetta Alberti Casellati, il Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, il Ministro dell’istruzione e del merito Giuseppe Valditara, il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il PNRR Raffaele Fitto, il Ministro del Turismo Daniela Garnero Santanché, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini, il Sottosegretario di Stato al Ministero dell’Economia e delle Finanze Lucia Albano, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all’informazione e l’editoria Alberto Barachini, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega all’Innovazione, Alessio Butti.

Non mancheranno i Premi, dedicati alle amministrazioni e alle persone che ogni giorno lavorano per tracciare il percorso di innovazione della PA: il Premio “Rompiamo gli Schemi” dedicato agli innovatori del mondo pubblico e privato, che sarà assegnato nella mattina inaugurale, e il Premio “PA sostenibile 2023” di FPA e ASviS, che verrà assegnato nell’evento conclusivo.

In allegato una selezione degli eventi in agenda, per il programma (in aggiornamento): https://www.forumpa.it/manifestazioni/forum-pa-2023/

