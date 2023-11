Formazione Pa, nuovo corso su partecipazione e strumenti digitali

Syllabus, il portale per la formazione dei dipendenti pubblici, si arricchisce di un nuovo percorso formativo, “Pratiche digitali di partecipazione per il governo aperto”, un’opportunità per aggiornare, acquisire e accrescere le competenze del personale delle PA sui temi della partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche e sugli strumenti digitali a disposizione. Il percorso, partendo dalle esperienze di Open gov, mira alla conoscenza di strumenti di “democrazia partecipata” in ottica di una sempre maggiore trasparenza, coinvolgimento e conoscibilità dell’attività e delle politiche pubbliche.

Il corso è promosso dal Dipartimento della funzione pubblica, in collaborazione con Formez PA, nell’ambito del progetto “Opengov: metodi e strumenti per l’amministrazione aperta” e prevede, per il livello base, due moduli per un totale di 14 unità didattiche.

Per accedere al corso è previsto un test di assessment iniziale, che consentirà di verificare il livello di partenza.

Sono due i livelli di padronanza previsti – base e intermedio –, che accompagneranno gli utenti attraverso la conoscenza dei concetti base di trasparenza, integrità e partecipazione civica e gli strumenti per attivarli. I percorsi permetteranno, ad esempio, di esplorare le diverse fasi di un processo partecipativo, di comprendere come progettarle e implementarle, anche attraverso la piattaforma digitale di partecipazione “Decidim”.

Alla fine di ciascun livello formativo è previsto un test finale di valutazione per attestare le competenze acquisite.

Il programma completo del corso è disponibile sulla piattaforma all’indirizzo https://www.syllabus.gov.it/portale/web/syllabus/offerta-formativa dove è possibile consultare l’intero catalogo Syllabus.

Fonte: Ministero per la Pubblica Amministrazione