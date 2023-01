Firenze: Musei Civici, il Comune attiva la Card dedicata agli studenti universitari

Come la ‘Card del fiorentino’ consente l’accesso ai luoghi di cultura della città, da oggi gli studenti dell’Ateneo fiorentino e delle università americane aderenti ad Aacupi possono accedere ai Musei civici e a una serie di luoghi della cultura cittadini acquistando le speciali Card digitali al prezzo di 10 euro. Per gli studenti dell’Ateneo fiorentino non residenti a Firenze o nella Città metropolitana è disponibile la ‘Musei Civici – Unifi Card’, tessera digitale nominativa al prezzo di 10 euro con validità annuale, che può essere acquistata sulla biglietteria ufficiale dei musei civici nella sezione ‘Cards’ https://bigliettimusei.comune.fi.it/20_card-unifi/, dove sono indicate le modalità di utilizzo e fruizione. Ad eccezione della Cappella Brancacci, l’ingresso per i possessori delle carte universitarie non richiede prenotazione, questa opportunità si aggiunge alla Card del Fiorentino che già consente agli studenti Unifi residenti in città e nell’area metropolitana di beneficiare dell’agevolazione. E’ inoltre attiva la ‘Civic Museums of Florence – Aacupi Card’, pass digitale a 10 euro valido 6 mesi per gli studenti americani/canadesi delle università del circuito Aacupi, il cui acquisto è riservato ai referenti delle varie università per gli studenti. Il progetto, con l’implementazione del portale dei musei civici fiorentini, è stato realizzato con il supporto di Firenze Smart e il finanziamento Pon Metro.

“E’ il modo migliore per accogliere gli studenti che arrivano in città, ha detto l’Assessore Meucci, aprendo le porte del nostro patrimonio artistico e culturale attraverso una Card che permette di accedere ai Musei civici alle stesse condizioni dei fiorentini. Uno strumento importante per i 20mila studenti dell’Università di Firenze non residenti in città e i 30mila delle università Aacupi in Italia, che con la nuova Card potranno essere integrati nel tessuto cittadino e sentirsi fiorentini. Una richiesta che era emersa da tempo sia da parte dell’Università di Firenze che di Aacupi e trova risposta nella nuova Card”.

“Prende il via un’opportunità per rendere la cultura più accessibile per gli studenti universitari a tutti gli effetti dei residenti temporanei della città, sottolinea il Vicesindaco e Assessore alla Cultura Alessia Bettini, uno strumento di welfare che si aggiunge a un altro che riteniamo importante ovvero la Card del Fiorentino che consente ai residenti di Firenze e dei Comuni della Città metropolitana con un costo di 10 euro l’accesso per un anno ai Musei Civici e ai luoghi di Cultura del Comune di Firenze e 3 visite guidate su prenotazione”.

Fonte: comune di Firenze