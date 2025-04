Finanziamenti UE per cybersicurezza e IA, gli incontri informativi di aprile dell’NCC-IT

Prosegue il ciclo di eventi organizzati dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale in veste di Centro Nazionale di Coordinamento (NCC-IT). L’ACN ne da notizia con una nota pubblicata sul proprio sito istituzionale.

Il 15 aprile è previsto un evento di knowledge-sharing dedicato al tema dell’Intelligenza Artificiale, un’occasione per aggiornare la comunità italiana sulle opportunità di finanziamento UE e sui progetti innovativi attualmente in corso. Interverranno rappresentanti dell’Università di Bologna e del consorzio CINECA, per condividere la loro esperienza nell’attuazione di due progetti europei sul tema AI:

EUSAiR, coordinato dall’Università di Bologna e finanziato da Horizon Europe: apre un link esterno, promuove la cooperazione e lo sviluppo di pratiche innovative in ambito IA, lavorando in sinergia con altre iniziative e infrastrutture europee;

IT4LIA, guidato da CINECA e finanziato dal Digital Europe Programme: apre un link esterno, il progetto punta a rafforzare la formazione e il supporto per imprese, ricercatori e industria, favorendo collaborazioni a livello nazionale ed europeo.

Il 17 aprile è previsto un training dedicato ai processi di candidatura per la partecipazione ai bandi UE in cybersicurezza. Un’occasione unica per approfondire le opportunità di finanziamento offerte dai programmi Digital Europe e Horizon Europe. L’evento vedrà la partecipazione di APRE, in qualità di National Contact Point per il programma di Horizon Europe, che fornirà un’analisi approfondita sulle caratteristiche del programma di finanziamento e sui risultati ottenuti dalla comunità italiana.

Non perdere l’occasione di acquisire informazioni pratiche per accrescere e ottimizzare le tue conoscenze sulle procedure di candidatura ai bandi UE

Fonte: Agenzia per la

cybersicurezza nazionale