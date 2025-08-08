Este: ABC del digitale, riprende il servizio di assistenza gratuito

Cultura 8 Agosto 2025, di Redazione

Persone esperte accompagneranno le esercitazioni pratiche con le informazioni che servono, gli incontri avranno luogo nella Sala PC della Biblioteca

Riprende in Biblioteca dal 3 settembre 2025 il servizio gratuito, già “Helpdesk-Benessere digitale”, con la nuova denominazione “ABC del digitale“, in collaborazione con l’associazione Este a Colori.

Usare il tuo nuovo cellulare è una fonte di preoccupazioni? Navigare in internet ti sembra di stare su un mare in tempesta? Il dispositivo chiede di essere aggiornato: cosa fare? Vuoi accedere al prestito on line degli ebook della piattaforma digitale MLOL?  Vieni a ritrovare il benessere digitale, il 1° e 3° mercoledì del mese, tra le 16 e le 18.

Una persona esperta assisterà nelle esercitazioni con le informazioni che servono, gli incontri, per maggiorenni, avranno luogo nella Sala PC al 2° piano della Biblioteca.

Porta con te, se vuoi, il dispositivo personale nonché l’occorrente per gli appunti e se non sei iscritto alla Rete Bibliotecaria Provinciale Padovana, lo potrai fare al 1° incontro!

Info e prenotazioni: 
Biblioteca Civica – tel. 0429 619044 – biblioteca@comune.este.pd.it
Via A. Zanchi, 17 – Este
Orari di apertura:
lunedì, mercoledì e venerdì 8:30-13:00 e 15:00-19.00
martedì e giovedì 15:00-19:00; sabato 8:30-12:00

Chiuso dall’11 al 16 agosto 2025

facebook@biblioteca.civica.este

Fonte: comune di Este

