Domenica 22 settembre la quarta edizione di “Sportcity Day”

Domenica 22 settembre si terrà la quarta edizione di Sportcity Day, l’evento ideato e realizzato da Fondazione Sportcity con il patrocinio di Anci. Giunto quest’anno alla quarta edizione, l’iniziativa intende promuovere lo sport, i benefici dell’attività fisica per la salute e la cura dell’ambiente in cui viviamo. I cittadini grazie agli eventi organizzati da oltre 162 Comuni, avranno l’opportunità di praticare sport in vere e proprie palestre a cielo aperto con la possibilità di cimentarsi gratuitamente in diverse discipline sportive.

Lo Sportcity day, che coincide con la Giornata Nazionale per la Salute e il Benessere delle Città, è stata presentata in una conferenza stampa oggi in Senato, su iniziativa della Sen. Daniela Sbrollini, in collaborazione con Osservatorio Permanente sullo Sport, Intergruppo parlamentare Qualità di vita nelle città, Health City Insitute, C14+.

Per aderire alla manifestazione di promozione sportiva “Sportcity day” clicca QUI

Fonte: ANCI