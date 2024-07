Disposizioni urgenti in materia di sport e di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025

Pubblicata in GU Serie Generale n. 177 del 30 luglio 2024 la Legge 29 luglio 2024 n. 106 recante la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca“.

Il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, recante disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità, per il regolare avvio dell’anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla legge.

Nella stessa gazzetta disponibile il Testo del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, coordinato con la legge di conversione 29 luglio 2024, n. 106.

Fonte: Gazzetta Ufficiale