Pubblicato in GU Serie Generale n. 20 del 25 gennaio 2024 il DPCM 30 novembre 2023 recante la “Disciplina dei processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale“.

Il decreto ha la finalità di disciplinare i processi di mobilità fra pubbliche amministrazioni del personale non dirigenziale e di individuare la corrispondenza fra i livelli economici di inquadramento sulla base delle nuove strutture della retribuzione, con riferimento ai nuovi stipendi tabellari e ai nuovi differenziali stipendiali come determinati dai rinnovi contrattuali del triennio 2019-2021 in relazione al primo inquadramento nei nuovi sistemi di classificazione.

I criteri di inquadramento e la corrispondenza tra i livelli economici regolati dal presente decreto, non hanno valore innovativo, integrativo o modificativo degli ordinamenti professionali vigenti e non trovano applicazione al personale docente e non docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale nonche’ al personale dell’ENAC, dell’AGID e degli enti pubblici di ricerca.

Il segretario comunale collocato nella fascia professionale C è inquadrato nell’area professionale più elevata prevista nell’ambito dei piani triennali dei fabbisogni di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 adottati da ciascuna amministrazione.

Fonte: Gazzetta Ufficiale