Dipartimento della funzione pubblica, Governo aperto: attiva consultazione sul report del 5° Piano d’Azione

Nell’ambito della partecipazione italiana all’iniziativa Open Government Partnership (OGP), è attualmente aperta una consultazione pubblica sul report conclusivo del 5° Piano d’Azione Nazionale per il governo aperto (5NAP), che contiene gli impegni programmati per il biennio 2022-2023, e sulla revisione del regolamento del Forum Multistakeholder, organismo di governance della Community di OGP Italia. Promossa dal Dipartimento della funzione pubblica, la consultazione sul report è stata attivata, come previsto anche dalle regole di OGP, a conclusione del periodo di attuazione del Piano, che ha l’obiettivo di migliorare complessivamente la capacità di attuazione dei principi del governo aperto a livello nazionale.

L’Italia ha ufficialmente aderito all’OGP nel 2011 e per due mandati, dal 2017 al 2023, ha fatto parte del Comitato Direttivo di tale piattaforma internazionale, alla cui riunione di settembre a livello ministeriale, a Tallinn, ha preso parte in videocollegamento da Roma il Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo. In tale contesto, il nostro Paese si è impegnato ad intraprendere specifiche iniziative nell’ambito del governo aperto contenute in cinque Piani d’Azione Nazionale di durata biennale, elaborati sulla base del confronto con la società civile. Proprio il livello di coinvolgimento della società civile nella definizione e implementazione delle azioni previste, insieme alla loro attuazione e al loro livello di avanzamento, sono oggetto del report sui risultati del 5NAP che viene ora sottoposto alla consultazione.

La procedura per esprimere osservazioni, commenti e integrazioni è attiva sulla piattaforma ParteciPa ed è rivolta in primo luogo alle organizzazioni appartenenti alla Community di OGP Italia e ai partecipanti ai team che hanno realizzato il Piano, ai quali è stata inviata a tal proposito una specifica comunicazione dalla Funzione pubblica. Ma la partecipazione è aperta a tutti i soggetti interessati e a vario titolo coinvolti dai processi di apertura delle amministrazioni pubbliche: c’è tempo fino al 6 febbraio 2024, accedendo sulla piattaforma tramite Spid, Cie o Cns, per esprimere il proprio livello di soddisfazione per i risultati del 5NAP, e formulare commenti e suggerimenti sulla stesura del prossimo Piano. Ma anche sulla revisione del regolamento del Forum Multistakeholder che, a conclusione del suo primo mandato (luglio 2022-dicembre 2023), ha presentato proposte di revisione del testo, il quale viene quindi messo nuovamente in consultazione. I risultati saranno presi in considerazione dal Dipartimento della funzione pubblica ai fini della redazione della versione definitiva dei due documenti.

Fonte: Ministero per la Pubblica Amministrazione