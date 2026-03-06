Decreto Pnrr, il documento con le osservazioni e le proposte emendative dell’Anci

Decreto Pnrr, il documento con le osservazioni e le proposte emendative dell’AnciANCI 6 Marzo 2026, di Redazione
Nella nota l’Anci evidenzia l’andamento complessivamente positivo degli investimenti del PNRR. Restano tuttavia alcune criticità per le quali vengono avanzate specifiche proposte emendative con l’obiettivo di sostenere gli enti locali nel completamento dei progetti e nel pieno raggiungimento dei target. CONSULTA E SCARICA IL DOCUMENTO
