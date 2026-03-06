Decreto Pnrr, il documento con le osservazioni e le proposte emendative dell’Anci

ANCI 6 Marzo 2026, di Redazione

Nella nota l’Anci evidenzia l’andamento complessivamente positivo degli investimenti del PNRR. Restano tuttavia alcune criticità per le quali vengono avanzate specifiche proposte emendative con l’obiettivo di sostenere gli enti locali nel completamento dei progetti e nel pieno raggiungimento dei target. CONSULTA E SCARICA IL DOCUMENTO

Pubblichiamo la memoria con le osservazioni e gli emendamenti redatti dall’Anci inviati in commissione Bilancio Camera in merito al decreto legge 19/2026 cosiddetto PNRR (Ddl di conversione del “DECRETO-LEGGE 19 febbraio 2026, n. 19 recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e in materia di politiche di coesione”.
Nella nota l’Anci evidenzia l’andamento complessivamente positivo degli investimenti del PNRR che vedono Comuni e Città metropolitane quali soggetti attuatori ribadendo al contempo una valutazione favorevole sul metodo e sulla governance del Piano. Restano tuttavia alcune criticità già segnalate dall’Anci per le quali vengono avanzate specifiche proposte emendative con l’obiettivo di sostenere gli enti locali nel completamento dei progetti e nel pieno raggiungimento dei target del PNRR nei tempi previsti.

SCARICA QUI IL DOCUMENTO

