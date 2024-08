Il Dipartimento della funzione pubblica ha stabilito, con provvedimento del Vice Capo Dipartimento Vicario prot. n. 54010735 del 01 agosto 2024, la proroga del termine per la presentazione delle domande di partecipazione all’Avviso pubblico per la realizzazione di progetti formativi per gli iscritti nell’elenco nazionale dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione della performance.

Il termine ultimo per la presentazione delle domande è prorogato alle ore 20:00 del 30 settembre 2024 .

Fonte: Dipartimento per la Funzione Pubblica