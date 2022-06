Da Grizzana Morandi a New York, “Giorgio Morandi” passa a Roma

La mostra realizzata in collaborazione con il Centro Studi Morandi e con il patrocinio del Comune di Grizzana Morandi e del Comune di Roma si articola in 2 tappe: dal 30 aprile al 2 luglio 2022 nella sede di Roma esposti i capolavori dipinti da Morandi in 40 anni, dagli anni ‘20 agli anni ‘60; in autunno la sede di New York ospiterà un’esposizione ancora più ampia, accompagnata da una selezione di lavori su carta.

Nella mostra romana circa 40 tra dipinti e opere su carta ripercorrono il percorso artistico valorizzando la figura di Giorgio Morandi come uomo e artista del ventesimo secolo: un uomo che ha vissuto 2 guerre e provato il peso della disillusione, la perdita di riferimenti, la sconfitta di ogni credo. Per arginare la deriva dell’umano il pittore ricerca un ordine mentale, un’armonia della forma, senza cancellare il dubbio che si ritrova in ogni sua immagine, trasformato in attesa, sospensione.

La curatrice Marilena Pasquali definisce così la forza dell’arte di Morandi: “Raramente un artista ha saputo trasmettere tutto questo, ragione e sentimento fusi insieme, come ha fatto Morandi con le sue composizioni di oggetti, i suoi scorci di natura, i suoi fiori di seta, immagini in apparenza “neutrali” e in realtà forti e colme di umanità. Morandi è un’artista “sull’orlo” in equilibrio sulla soglia di un tempo e di un mondo che stanno cambiando a grande velocità, e come tale oggi più che mai necessario, in questo tempo difficile e sempre più veloce, inafferrabile e a volte incomprensibile”.