Cybersecurity: graduatoria finale delle proposte per l’attivazione dei laboratori di prova

L’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) con Avviso n. 5/2002, finanziato dall’investimento 1.5 del PNRR sulla Cybersecurity, intende contribuire al percorso di realizzazione della rete nazionale di scrutinio tecnologico del Centro di Valutazione e Certificazione Nazionale (CVCN) per l’area di accreditamento Software e Network, nonché irrobustire le competenze specialistiche necessarie a garantire adeguati livelli di cyber resilienza del paese.

L’Agenzia ha curato la selezione di progetti volti all’attivazione di Laboratori di Prova (LAP) a supporto delle attività di scrutinio tecnologico per l’area di accreditamento “Software e Network” definita dal CVCN.

L’Avviso, espletato mediante procedura a sportello, è destinato a finanziare – secondo l’ordine cronologico di presentazione delle Istanze di partecipazione, nel rispetto delle previsioni in materia di aiuti di stato de minimis e fino alla concorrenza delle risorse disponibili – progetti volti all’acquisizione e al consolidamento di capacità tecniche di valutazione e scrutinio tecnologico continuo della sicurezza degli apparati elettronici e delle applicazioni utilizzate per l’erogazione di servizi critici da parte dei Soggetti rientranti nel Perimetro Nazionale di Sicurezza Cibernetica (PNSC).

Avviso n.5/2022 “Avviso Pubblico per l’erogazione di contributi per l’attivazione di laboratori di prova per l’area di accreditamento Software e Network”

Si è conclusa l’attività di valutazione dei trentaquattro progetti presentati da Pubbliche Amministrazioni e Soggetti Privati. A fronte di una dotazione finanziaria complessiva pari ad euro 5 milioni, è stata pubblicata la graduatoria finale delle ventisette progettualità ammesse a finanziamento.

I Soggetti attuatori individuati contribuiranno, entro novembre 2024, al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi della milestone M1C1-21.

Fonte: ACN